PESARO - Rimasto con l’auto in panne era fuggito all’arrivo della polizia scappando verso Novilara. Ed è proprio in una zona impervia di Novilara che è stato ritrovato dopo essere finito chissà come in un intrico di piante, rovi e arbusti. Il protagonista è un giovane campano che a cavallo della notte tra giovedì e venerdì è stato soccorso dai vigili del fuoco. Il ragazzo era finito in una scarpata ed era in condizioni precarie.

Sul posto è intervenuta la squadra del vigili del fuoco scesa nel dirupo utilizzando le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e facendosi largo anche con la motosega nella fitta vegetazione, per raggiungere il fuggiasco. Al ragazzo, visibilmente infreddolito, è stato fatto indossare anche il giubbino di uno dei soccorritori, quindi è stato effettuato il recupero in sicurezza per affidarlo al 118. Stava bene ma era visibilmente provato.

Epilogo positivo per un episodio che era avvenuto poche ore prima sulla corsia su dell’A14 quando il ragazzo, all’altezza del km 163 si era fermato per un’avaria al motore. Con la macchina in panne aveva chiamato i soccorsi dall’apposita colonnina ma quando si è presentata una pattuglia della polizia autostradale ha avuto una reazione sconcertante ed è scappato, saltando il guard rail e dileguandosi nella campagna circostante. Una reazione incomprensibile anche perchè l’auto non risultava rubata o non in regola. Nel frattempo erano stati rintracciati i familiari e allertati i vigili del fuoco che hanno condotto le ricerche nella notte fino al ritrovamento.