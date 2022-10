Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Marche Nord entra nella classifica annuale mondiale di Newsweek

PESARO - L'Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Marche Nord, che comprende i presidi di Pesaro e Fano, «è entrata nella classifica annuale mondiale di Newsweek che raccoglie le migliori strutture sanitarie al mondo suddivise in 11 specialità. In particolare la Gastoenterologia di Marche Nord, unica nelle Marche, è tra le sette eccellenze italiane insieme ad ospedali come il Policlinico Gemelli di Roma, l'Humanitas di Padova, il Sant'Orsola di Bologna, le Molinette di Torino, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si colloca al 120esimo sto nel mondo riconfermando un risultato già raggiunto lo scorso anno». La comunicazione arriva direttamente dalla Regione Marche che ricorda la "mission" della struttura d'eccellenza: «Fare il meglio in maniera umana» poche parole che sintetizzano il motivo dell'ingresso dell'Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Marche Nord nella classifica annuale mondiale di Newsweek.

«Ci sentiamo come in famiglia»

«I pazienti riferiscono di sentirsi in famiglia, vengono trattati con grande competenza ma con una grande attenzione al rapporto umano - ha raccontato l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini - e questo riferiscono anche nei questionari di customer satisfaction che vengono somministrati. L'unità operativa può contare su 20 posti letto e una day surgery, ed è in grado di erogare 15 mila prestazioni l'anno: per questo è diventata un punto di riferimento e non solo nella nostra regione. Per questo ringrazio il Primario, la dottoressa Antonella Scarcelli, e tutto il personale e la Direzione Aziendale».