Per chi è a caccia di “affari” c’è la prima edizione del “Black Shopping Weekend”, in programma oggi e domani. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gabicce Mare in collaborazione con l’associazione commercianti Gabicce Futura e la Fondazione Visit Gabicce, ha registrato un grande tasso di adesione tra i negozianti del centro gabiccese, che saranno pronti ad accogliere i clienti con super saldi e occasioni di fine stagione. Gabicce si trasformerà in un outlet a cielo aperto e i negozi rimarranno aperti tutto il giorno, anche durante la sera, dalle 10 alle 23. Ogni commerciante che aderisce al “Black Shopping Weekend” potrà scegliere l’assortimento scontato e le offerte da esporre e potrà realizzare un vero e proprio “fuori tutto” mediante l’ esposizione dei propri prodotti anche all’esterno dell’esercizio commerciale, nello spazio (sia pubblico che privato) adiacente la propria attività, con un’occupazione massima di 20 metri quadrati con possibilità di utilizzo di strutture amovibili. «L’obiettivo dell’iniziativa - spiega l’assessora alle Attività Economiche, Marila Girolomoni - è di supportare il commercio locale durante il periodo della bassa stagione e di attirare cittadini e turisti nei negozi di Gabicce Mare durante l’ultimo weekend d’estate, con sconti e occasioni di fine stagione». Non finisce qui, perché nel weekend 16-17 settembre Gabicce ospiterà anche il primo raduno di “Megane E”.



I proprietari delle auto elettriche di casa Renault hanno infatti scelto la cittadina marchigiana come luogo di soggiorno e punto di ritrovo e partenza per un tour lungo le strade dell’entroterra e della costa, alla scoperta di panorami mozzafiato e bellezze naturali, storiche, culturali. I partecipanti potranno vivere due giornate all’insegna del divertimento tra visite guidate, momenti conviviali e itinerari a cavallo tra Marche e Romagna. Nella serata di sabato il corteo sfilerà nelle vie di Gabicce, partendo dal centro sportivo Tavollo per arrivare in piazzale Municipio. «Gabicce vuole salutare la stagione che volge ormai al termine nel migliore dei modi - spiega Francesco Ceccarelli, presidente della Fondazione Visit Gabicce -.Il Black Shopping Weekend nasce con l’obiettivo di stimolare il settore del commercio che è parte attiva e uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistica della nostra realtà gabiccese. Si tratta di una iniziativa per mettere in sinergia il tessuto economico locale accrescendo l’attrattività del nostro centro urbano. Dopo il successo del Weekend del mototurista, Gabicce si conferma meta di riferimento per gli appassionati di due o quattro ruote - conclude Ceccarelli -.Gabicce Monte è una meta obbligatoria ed è la prima tappa del raduno di Megane sul percorso mozzafiato della Strada Panoramica che costeggia il Parco Naturale del San Bartolo con la vista sulla riviera Adriatica».