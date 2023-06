Sciarpa del Foggia e casco sulla bara, il picchetto d'onore dei colleghi vigili del fuoco: ultimo saluto a Giuseppe Tucci ucciso fuori da un locale di Rimini

La sciarpa del Foggia, la sua città, e il casco da vigile del fuoco adagiati sulla bara. Poi il picchetto d'onore dei colleghi che hanno portato il feretro al termine di un minuto di silenzio. Si è celebrato oggi, 17 giugno 2023, l'ultimo saluto di Giuseppe Tucci, 34 anni, il vigile del fuoco morto ammazzato fuori dal locale notturno Frontemare (poi chiuso dal Prefetto per 10 giorni).

L'ultimo viaggio

La bara è stata poi portata al distaccamento dell'aeroporto Fellini dove Giuseppe lavorava e, infine, ha preso la via dell'autostrada per raggiungere, in questo ultimo viaggio, la sua terra d'orgine, la Puglia. I colleghi Vigili del Fuoco di Cattolica hanno atteso il passaggio del feretro al casello A14 per salutarlo un'ultima volta.