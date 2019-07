Cane in fuga, donna ferma il traffico sulla Superstrada e riesce a salvarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Della serie quando è l’uomo l’amico (vero) del cane.Una signora ha avuto il coraggio di fermare la propria auto lungo la superstrada molto trafficata per evitare di investire un cane che, in fuga dalla casa di campagna che sorge nei paraggi, era finito sulla carreggiata. La signora impavida non solo ha evitato l’investimento ma si è preoccupata di far salire a bordo l’animale per poi consegnarlo al proprio padrone.