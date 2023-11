​ TERRE ROVERESCHE - La Regione Marche investe ingenti risorse per migliorare la rete viaria. Ad Orciano, in sala consiliare, l’assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Francesco Baldelli ha presentato la graduatoria relativa al bando per la concessione di contributi a Comuni e Province per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture, tra cui nuove strade o messa in sicurezza di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali, per un totale complessivo di 6,5 milioni di euro.

Province di Pesaro e Ancona

Il focus è stato sugli interventi nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. «90 milioni di euro in 36 mesi, 120 se consideriamo il valore degli interventi attivati con i bandi. Sono le risorse della Regione, attraverso l’azione dell’assessorato alle Infrastrutture – ha esordito Baldelli , accompagnato dall’ingegnere Ernesto Ciani, dirigente del settore strade - destinati a Comuni e Province per il miglioramento della rete viaria e della sicurezza stradale nelle nostre città, oltre che per la riqualificazione degli spazi urbani e alla salubrità degli ambienti scolastici. La giunta Acquaroli dà forza alla filiera istituzionale per trasformare i progetti in fatti concreti e realizzare infrastrutture sicure, sostenibili e di qualità».

Sono 3 le Province (Pesaro Urbino, Macerata e Fermo) e 33 i Comuni che si sono aggiudicati i contributi, fino a 400mila per le prime e 300mila per i secondi, seguendo i criteri che hanno premiato la cantierabilità dell’intervento, la disponibilità delle aree, la conformità urbanistica ed il livello di cofinanziamento da parte dell’ e nte, oltre l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento dell’accessibilità a siti di interesse culturale.

I contributi elargiti

Nel Pesarese i contributi sono andati alla Provincia (392 . 000 euro) e ai Comuni di Isola del Piano (52 . 000), Carpegna (157 . 000), Gabicce Mare (150 . 000), Montecalvo in Foglia (30 . 0000), Tavullia (228 . 000), Mombaroccio (260 . 000), Sassocorvaro Auditore (293 . 500), San Lorenzo in Campo (84 . 000), Terre Roveresche (8 . 1452). I Comuni della provincia di Ancona finanziati sono: Castelplanio (75 . 000 euro), Serra San Quirico (300 . 000), Sassoferrato (300 . 000), Fabriano (149 . 281), Chiaravalle (275 . 00), Falconara Marittima (26 . 000).

Alla conferenza hanno partecipato il presidente della provincia di Pesaro Urbino e sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini, i sindaci di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, San Lorenzo Davide Dellonti, Carpegna Mirco Ruggeri, Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli, Tavullia Francesca Paolucci, Mombaroccio Emanuele Petrucci, Sassocorvaro Daniele Grossi, Castelplanio Fabio Badiali, Serra San Quirico Tommaso Borri, Sassoferrato Maurizio Greci e il vice di Falconara Valentina Barchiesi. Tutti hanno elogiato il nuovo metodo di lavoro della Regione per la condivisione e partecipazione ai progetti che consente di risolvere problemi annosi.

Mezzo milione per Fotne Avellana