Abbagliata dal sole travolge nonna e nipote di un anno che passeggiano: arriva l'eliambulanza

FERMIGNANO - Una passeggiata per godere del bel sole dicembrino si è improvvisamente trasformata in un dramma ieri mattina a Fermignano. Nonna e nipotino di appena un anno sono stati coinvolti in un incidente stradale.

L’urto è avvenuto in via Piave, non molto lontano da supermercato Conad, intorno alle 11. La signora e il piccolo sono stati investiti da una Fiat Panda condotta da una donna di Urbino che, al termine di una curva, probabilmente abbagliata dal sole, non si è accorta che lungo il ciglio della strada ci fossero la donna con un passeggino. La nonna è stata urtata da dietro, ha sbattuto contro il parabrezza dell’autovettura e poi è caduta sull’asfalto. L’impatto ha coinvolto anche il passeggino. Nella strada non c’è il marciapiede. Tempestivo l’allarme. All’arrivo del 118 la situazione è sembrata critica, in particolare per la donna. E’ intervenuta l’eliambulanza per il trasporto dei due feriti all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove entrambi ora sono ricoverati, il bambino al Salesi. Sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge. Sotto choc i genitori del piccolo, che sono sopraggiunti poco dopo. La notizia ha fatto rapidamente il giro di Fermignano, fino a Urbino, perché la famiglia coinvolta è molto conosciuta e ha suscitato viva apprensione.

