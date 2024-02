FANO Una coltellata ha concluso l’alterco scatenatosi tra padre e figlio in un’abitazione a Sant’Orso di Fano. L’episodio, inquietante, è avvenuto ieri pomeriggio: ha avuto la peggio il genitore, colpito da almeno un fendente. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce, per essere sottoposto alle cure e agli accertamenti richiesti dal caso.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Carceri ad alta tensione nelle Marche, ad Ascoli fuoco e olio gettato a terra per far scivolare la polizia. Il Sappe chiama Delmastro: «I detenuti stranieri scontino la pena nei loro paesi»

Non è in pericolo di vita

Dopo le comprensibili preoccupazioni iniziali, una schiarita rassicurante: il ferito non è considerato in pericolo di vita. Si stanno occupando dell’indagine i poliziotti del commissariato fanese, che nella serata di ieri erano impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Assoluto riserbo sui primi esiti del lavoro, che pertanto mancano di alcuni importanti aspetti.

Risulta che il figlio del ferito sia una persona fragile, seguita da un servizio specifico, e si presume pertanto che l’accoltellamento sia la conseguenza di tale situazione problematica. Sono gli unici elementi che emergevano nelle ore subito successive al fatto, componendo una ricostruzione al momento soltanto abbozzata e che gli inquirenti dovrebbero dettagliare meglio già nella giornata odierna. Il via vai di sirene e pattuglie è passato quasi inosservato a Sant’Orso, vuoi anche per il fatto che numerose famiglie con bambini si erano spostate in centro storico per godersi la giornata conclusiva del Carnevale.

Residenti ignari

«Un accoltellamento qui nel quartiere? Non me ne sono accorta, affatto», è stata la risposta sorpresa e preoccupata che, con parole analoghe nella sostanza, hanno fornito alcune madri di famiglia residenti nel quartiere. La stessa reazione, quasi incredula, di figure maschili conosciute a Sant’Orso per il loro impegno sociale oppure per l’attività economica. Dalla prima ricostruzione dei fatti, in attesa che sia meglio definita a breve, appare una situazione familiare complessa. Situazioni che esplodono in modo drammatico o addirittura tragico (non è questo il caso) diventando fatti di cronaca.