FANO - Red carpet per duemila cani di razza nel centro Codma a Rosciano di Fano. Una passerella che eleggerà di volta in volta il più bell’esemplare della sua categoria e di seguito anche il campione di giornata. Taglio del nastro ieri nel primo pomeriggio, oggi e domani il clou della mostra canina Marche Winner 2023, organizzata dall’Ente nazionale cinofilia italiana. Le razze in concorso sono oltre 170, delle 400 esistenti al mondo secondo la Federazione internazionale Fci.

Le novità



Alcune novità rispetto alle edizioni precedenti, lo spino degli Iblei e lo yakutian laika, sono un ulteriore incentivo all’interesse del pubblico. Cane pastore tipico della Sicilia, lo spino degli Iblei è stato riconosciuto di recente da Fci, così come lo yakutian laika, che nella zona artica assolve a diversi impieghi: sorveglia le renne, traina le slitte, collabora alle battute di caccia. «Fano vanta una grande tradizione nell’allevamento dei cani e ritengo che un paio di aziende siano le numero uno al mondo nel loro settore», ha detto ieri Claudio Giada, presidente del gruppo cinofilo di Pesaro e Urbino, presentando l’esposizione internazionale insieme con il suo omologo anconetano, Roberto Rocchetti. La base è quindi robusta, si punta però a un radicamento ancora maggiore in termini di pubblico.



«L’ingresso è gratuito – hanno aggiunto i due organizzatori – e ci si aspetta la presenza di tante famiglie. Non c’è mercato, non si compera, però l’esposizione offre l’opportunità di conoscere i migliori allevatori». Non c’è mercato, dunque, e nemmeno premi in denaro: una coccarda per i vincitori. È dunque soprattutto una questione di prestigio per gli allevatori, perché la manifestazione è in termini tecnici una prova di verifica morfologica, quindi armonia e bellezza delle forme.

Marche Winner 2023

Marche Winner 2023 riprenderà stamane alle 9.30 per protrarsi fino alle 19.30-19.45; lo stesso programma è previsto per la giornata di domani. «La mattina è possibile vedere tutti i cani che partecipano all’esposizione internazionale, il pomeriggio è invece per chi predilige lo show», hanno detto Giada e Rocchetti. E per show, lo spettacolo, si intendono appunto le gare tra i cani più belli e le successive premiazioni (nella foto di Giuseppe Biagiotti il podio finale della prima giornata: 1° fox terrier a pelo duro , 2° samoiedo, 3° barbone grande mole). Il giudizio spetta a una giuria internazionale composta da 16 esperti, alcuni di loro provengono da Serbia, Slovenia, Finlandia e Irlanda.



Gli allevatori partecipanti sono invece circa 400 e ognuno di loro pernotterà a Fano dai tre ai quattro giorni. Un dato che mette in evidenza anche il valore turistico della manifestazione. «Gli allevatori – ha concluso l’assessore comunale Etienn Lucarelli durante la presentazione – prediligono attività ricettive come bed and breakfast oppure agriturismi, ma numerosi hanno optato per gli alberghi amici degli animali, sapendo di poter contare anche su due spiagge che offrono lo stesso tipo di servizio. L’area del Codma è rinata da tre o quattro anni a questa parte, si sta qualificando sempre di più come quartiere fieristico attrattoreconoscono gli stessi operatori».