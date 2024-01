FANO - Ritorna, dopo il lungo periodo di interruzione a causa la pandemia, il BacalaFest, la manifestazione organizzata dalla associazione i Viandante dei Sapori che conclude l’evento “Sapori e Aromi d’Autunno” con l’obiettivo di recuperare e diffondere uno dei piatti più prelibati della tradizione contadina.

Perchè se è vero che il Brodetto almeno quanto la Moretta è simbolo gastronomico della città della Fortuna non si può certo dimenticare una specialità come il baccalà altrettanto identitario. Due sono le iniziative all’interno della manifestazione: il Girobacalà che vede la partecipazione di numerosi ristoranti e trattorie delle terre di Pesaro e Urbino, delle valli del Metauro e del Cesano e, a partire da quest’anno, anche di altre province marchigiane e le disfide tra amatori in programma il 24 gennaio e quella tra chef professionisti stabilita il 30 dello stesso mese; entrambe si terranno al ristorante La Lanterna di Metaurilia, gestita da Flavio Cerioni. «Con questa iniziativa – ha dichiarato Giorgio Sorcinelli presidente dell’associazione i Viandanti dei Sapori - intendiamo gratificare e valorizzare la professionalità degli operatori della ristorazione del territorio che, con l’utilizzo delle migliori materie prime, sono garanzia per il consumatore e opportunità unica per gli appassionati di questi piatti, allietandone il palato. Pertanto, grazie e insieme a loro, abbiamo costruito un itinerario che coinvolge ristoranti, trattorie e agriturismi, disponibili a presentare un piatto a base di baccalà e o stoccafisso ad un prezzo promozionale».



Un prezzo fissato a 15 euro per il baccalà e 18 euro per lo stoccafisso. Da notare che particolare cura verrà usata nei condimenti, soprattutto nell’utilizzare olio di qualità, cui Sorcinelli come direttore della associazione di assaggiatori Olea è un grande estimatore. Non mancheranno le curiosità: tra le ricette tradizionali, appare anche la proposta di un ristorante che propone un piatto portoghese, il Paese dove cucinare il Baccalà e lo Stoccafisso costituisce un vanto nazionale.

La novità di quest’anno è la collaborazione della Confcommercio che porterà il Bacalafest alla Bit di Milano. Sono stati presenti alla conferenza stampa di presentazione sia il direttore provinciale della associazione di categoria Amerigo Varotti che la presidente della delegazione di Fano Barbara Marcolini, insieme all’assessore al Turismo Etienn Lucarelli impegnato a dare un grande impulso alla enogastronomia locale, alla presidente del Consiglio Comunale Carla Cecchetelli e a Francesco Fragomeno.

L’obiettivo è quello di far diventare il Bacalafest un grande e popolare show gastronomico, un momento dedicato al grande pubblico e ai tanti appassionati di questo piatto un tempo povero, ma sempre ricco di sapore.