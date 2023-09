FANO Si è steso a letto per andare a dormire, l’ultima traccia e una sua presenza sul cellulare e poi non si è più risvegliato. Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Ponte Sasso. A perdere la vita per un malore improvviso è stato Ivo Tarini, 55 anni e residente nell’omonima frazione.



I soccorsi



L’uomo, molto noto nella cittadina e operaio in una ditta del settore nautico della zona, è stato rinvenuto privo di sensi dalla compagna e convivente che mentre andava anche lei a dormire ha visto il corpo di Tarini che non respirava. Si era da poco adagiato ed era già purtroppo privo di sensi. Sul posto è stata chiamata immediatamente l’ambulanza il cui personale a bordo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Un malore improvviso che non ha lasciato scampo, probabilmente un infarto, comunque un arresto cardiocircolatorio sul quale saranno effettuati ulteriori accertamenti. Di certo, secondo quanto raccontano gli amici più stretti di Ivo, era una persona in ottime condizioni fisiche e non aveva riscontrato problemi cardiaci di nessun tipo negli ultimi tempi. La notizia si era già diffusa ieri mattina quando sui canali social amici e residenti della zona hanno condiviso sulle storie di Facebook una dedica e un saluto a un amico e grande lavoratore. Sarebbe dovuto andare a pescare con gli amici nella giornata di oggi. Lo conoscevano bene ai bagni Alda di Torrette, il cui titolare ieri mattina era sconvolto per l’accaduto: «E’ il secondo amico che perdo in pochi giorni in circostanze simili. Sono le notizie che non vorresti mai sentire, abbiamo saputo stamattina quando poi ci siamo sentiti telefonicamente con la famiglia – ha detto Marco dei bagni Alda – una cosa sconvolgente. In pratica, si era da poco steso a letto per andare a dormire, il tempo di guardare il cellulare e non si è più risvegliato. Perdo un amico carissimo, persona splendida, non era assolutamente né grasso né soffriva di particolari patologie che io sappia».



Gli accertamenti



La notizia del decesso di Ivo Tarini stroncato da infarto a 55 anni si è rapidamente diffusa nella cittadina balneare. Nei prossimi giorni si deciderà se la salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria dovrà essere sottoposta ad autopsia per individuare le cause scatenanti il decesso.