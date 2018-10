«Gersi picchiato prima dell'incidente»,chiesta la riesumazione della salma

di Lorenzo Furlani

FANO - «Gersi la notte di Ferragosto era stato aggredito, aveva subito delle percosse. L’incidente di cui è rimasto vittima potrebbe essere stata la conseguenza delle lesioni riportate. Dovete riesumare la salma per verificare in che condizioni fosse ed eventualmente trovare chi è responsabile della sua morte».Sullasi allunga un’ombra sinistra. Adombrando questo giallo, la famiglia di Gersi Ura, il cameriere ventunenne di origine albanese residente a Falcineto, morto in seguito alla caduta con lo scooter mentre tornava a casa, ha chiesto alla procura della Repubblica la riesumazione del cadavere per un’autopsia.