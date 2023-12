Una falla di sicurezza nel sistema Bluetooth: la scoperta arriva da un ricercatore pesarese

ANCONA Si chiama «Bluffs» come nel poker, ma non riguarda il gioco di carte. È una falla di sicurezza nel sistema Bluetooth, che minaccia la privacy di miliardi di utilizzatori di queste tecnologie: smartphone, laptop, tablet, smartwatches, iPhone, iPad, Android, Mac e Windows fino alle automobili. La falla colpisce la maggior parte dei dispositivi prodotti dal 2014 ad oggi ed è indipendente dalla versione Bluetooth supportata. Bluffs, acronimo di «Bluetooth Forward and Future Secrecy», ha a che fare con le chiavi di sicurezza stabilite per cifrare (proteggere) le connessioni da un attaccante nelle vicinanze. A scoprire la falla è stato il ricercatore italiano Daniele Antonioli, originario di Pesaro, professore associato di sicurezza informatica ad Eurecom, centro di ricerca di eccellenza francese di Sophia Antipolis.

La scoperta

Antonioli in un post sul suo sito personale ha rilasciato il toolkit per testare gli attacchi, il research paper e le slides della presentazione fatta alla conferenza CCS.

Bluffs è tracciabile nel database mondiale delle vulnerabilità come CVE-2023-24023. Il consorzio Bluetooth Sig ha già pubblicato un avviso di sicurezza sulla falla.