PESARO La fitobonifica dell’area ex Amga di via Morosini non solo prosegue ma il lavoro congiunto di Università della Tuscia e servizio comunale Ambiente si allarga grazie al supporto del professor Fabio Salbitano, consulente dell’assessorato all’Ambiente. A breve sarà pubblicata sul portale web del Comune la relazione annuale 2023 sullo stato dell’area e della biobonifica avviata nel 2020. Nel frattempo pochi giorni fa si è tenuto un sopralluogo in via Morosini alla presenza dell’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti, della dirigente del servizio Lara Gea Valsecchi e dei docenti Fabio Salbitano e Paolo De Angelis (Università della Tuscia).

Il monitoraggio

Nessun immobilismo duunque sul prosieguo della bonifica nel sottosuolo. L’Amga è ancora un cantiere, verde ma un cantiere, spiegano De Angelis e Salbitano. «E’ stato mostrato l’evidente apporto che sta dando la vegetazione e le cosiddette “erbacce” – spiegano i docenti – nel merito, in questa primavera ci sarà solo un rimpiazzo di alcuni arbusti ma non i principali che lavorano alla biobonifica, e che sono tutti in buono stato. Bene stanno funzionando per filtrare e degradare quegli inquinamenti ancora presenti nelle acque di falda, sia gli apparati verticali come gli arbusti sia la vegetazione spontanea calpestabile che contribuisce a degradare i contaminati nel terreno. La crescita arborea è ormai evidente per pioppi e tamerici mentre si dovrà aspettare per i frassini dal prossimo anno. Nel frattempo in accordo con il servizio comunale Ambiente, sono stati realizzati anche pannelli grafici e informativi installati lungo il camminamento e l’area verde che mostra le fasi della bonifica nel sottosuolo e i sistemi vegetali impiantati».

«Per dare un dato che è stato fornito dall’ufficio Ambiente e non è di poco conto – precisa il professor Salbitano – questo sistema della fitorimediazione ha consentito un risparmio decisivo di C02 e tutto a beneficio dell’ambiente rispetto al vecchio metodo con una bonifica tradizionale. Infatti con il vecchio e precedente sistema di bonifica per le aree contaminate con escavazione e conferimento in discarica, si hanno emissioni per 14 mila chili di C02 prodotta mentre con la fitobonifica grazie all’assimilazione e degradazione degli inquinanti, si ha addirittura una diminuzione considerevole di C02 per 189 mila chili. Tradotto e calato sul sito ex Amga, significa che l’azione delle piante e della vegetazione incolta e spontanea che tale rimarrà in via Morosini, è più rapida ed elevata per assimilare gli inquinanti».

Nuovo impianto

Nuovo impianto: gli ultimi dati che nel corso del sopralluogo sono stati comunicati dalla specialista ambientale del Comune, riguardano sia gli idrocarburi totali ancora presenti e alcuni composti clorurati ma che comunque rientrano tuttora nei parametri di misurazione. «Non ci sono sintomi di preoccupazione sulla risposta delle piante – così ci è stato detto al termine della visita conclude Salbitano – e anche la deposizione di sostanza organica delle piante e la formazione di nuovo suolo stanno procedendo in modo positivo».

Con un atto di fine febbraio scorso l’Amministrazione comunale nel frattempo ha stanziato oltre 70 mila euro che servono per sostituire, come fra l’altro era già previsto da tempo, il vecchio impianto di pompaggio delle acque tuttora visibile e detto di Pump-Treat. Sarà Marche Multiservizi a cui è stato affidato l’incarico a bandire la gara per un nuovo e più silenzioso trattamento di pompaggio delle acque di falda, che sarà operativo di qui a qualche mese. Un sistema moderno, innovativo e he comporterà una riduzione dei rumori nella zona residenziale a fianco dell’area ex Amga.