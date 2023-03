MONDOLFO - «L’effige della Vergine Maria si è salvata, pronta per i nuovi miracoli» afferma l’artista Cristina Cucchi. I residenti di Molino Vecchio si sono prontamente adoperati per riparare i danni dell’incidente causato da una giovane automobilista che martedì pomeriggio è andata fuori strada in corrispondenza dell’incrocio tra la strada Cesanense e la frazione di Molino Vecchio, tra Mondolfo e Marotta abbattendo l'edicola votiva.

L'auto fuori strada

La ragazza alla guida – neo patentata – è rimasta praticamente illesa e miracolata visto che ha schivato di pochi centimetri il tronco di una grossa quercia. Dopo l’intervento della polizia locale e del 118, sul posto sono intervenuti i residenti del quartiere per sincerarsi delle condizioni della giovane ferita e constatare i danni all’edicola sacra.

La Madonnina composta a mosaico, ad opera di Cristina Cucchi, residente nella frazione di Molino Vecchio, si è salvata, e l’artigiano Gabriele Orianda ha provveduto da falegname a ripristinare di nuovo l’opera d’arte che è stata creata e pensata in collaborazione con le famiglie del quartiere di Molino Vecchio.