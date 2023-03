MONDOLFO - Incidenti a catena ieri pomeriggio sulle strade del comune di Mondolfo. Fortuntamente feriti lievi, entrambe le conducenti sono state portate per accertamenti al pronto soccorso di Fano. Alle 15,30 il primo sinistro, avvenuto lungo la Cesanense dove una neopatentata del posto di 18 anni, mentre tornava a Mondolfo dopo aver effettuato un colloquio di lavoro a Senigallia, ha perso il controllo del veicolo Renault finendo sulla corsia opposta.

La ragazza è praticamente miracolata perché uscendo di strada ha travolto completamente un’edicola votiva – recentemente oggetto di restauro da parte delle artiste di Chiaroscuro – decorata con mosaici, in collaborazione con Simone Travaglini. L’auto ha lambito un grosso albero, terminando la corsa sul prato. Ingenti i danni al veicolo, semidistrutto in seguito all’urto. Sul posto, oltre al 118 gli agenti della polizia locale per i rilievi. La ragazza è rimasta sempre cosciente, non sono rimaste coinvolte altre persone. Esplosi entrambi gli airbag all’interno dell’abitacolo.

Un’ora dopo, un altro incidente spettacolare sulla Pergolese, dove un’automobilista di 55 anni al volante della Mercedes è uscita di strada mentre percorreva la Pergolese in direzione interna. I residenti hanno visto chiaramente l’auto arrivare già sbandando poco prima dello rotatoria che collega via Sterpettine con via Unità d’Italia e terminare la corsa sopra la rotatoria, fermata soltanto dagli alberi che in qualche modo hanno attutito l’impatto.