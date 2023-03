URBINO- Monsignor Sandro Salvucci, il nuovo vescovo dell’Arcidiocesi di Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado, unita “in persona episcopi” con quella di Pesaro, ha iniziato la serie di incontri che segna il suo ingresso formale nella comunità. Venerdì sera il primo appuntamento, molto partecipato al santuario della Madonna della Misericordia del Pelingo. Si è svolto un simbolico passaggio di testimone da monsignor Giovanni Tani, l’arcivescovo che lascia per raggiunti limiti di età, a monsignor Sandro Salvucci.

Assemblea gremita



L’assemblea era gremita di giovani e fedeli di numerose realtà del territorio: Urbino, Isola del Piano, Canavaccio, Urbania e molte altre. «È stata una occasione per iniziare a incontrare i giovani – ha sottolineato Salvucci – linfa vitale della comunità». La sezione Fuci di Urbino ha creato un momento ludico per portare a conoscere il nuovo vescovo attraverso un gioco a quiz, dividendo in squadre i presenti. Ogni domanda è stata un’occasione per Salvucci per parlare del proprio percorso e del proprio vissuto. «Un modo per farmi fare domande, piuttosto che farne – ha spiegato – per trasmettere la voglia che ho di essere vicino a queste comunità per un percorso comune».



Monsignor Tani ha ribadito la propria fiducia in Salvucci. «Questo è un passaggio dovuto al normale susseguirsi delle cose – ha sottolineato –. Sono certo che il cammino dei fedeli del territorio sarà accompagnato al meglio da monsignor Salvucci, dalla sua passione e dalla sua grande energia».