PESARO Doppio sì della Conferenza di Servizi per la riqualificazione di due strutture alberghiere che dovranno però prima essere abbattute. Si tratta infatti della demolizione-ricostruzione e ampliamento dell’ex hotel International acquisito dal gruppo Silver Fox con la modifica della sagoma esterna e il via libera anche per la demolizione, ricostruzione e ampliamento dell’hotel Rivazzurra recentemente acquistato dal gruppo Lindbergh di Nardo Filippetti. L’ex hotel International, tra viale Leonardo Da Vinci e viale Cesare Battisti, nella zona di Ponente, fa parte dell’operazione che coinvolge anche l’ex Bussola, posto a Levante.

Che cosa succede

In sostanza da una parte la società Silver Fox ricaverà appartamenti e residence, dall’altra, all’ex International, recupererà i posti letto ricettivi: 121. La Conferenza dei servizi ha dato parere favorevole all’adozione del piano particolareggiato, primo passo dell’iter amministrativo burocratico per il via libera alla nuova struttura di 121 posti letto. Il progetto vedrebbe l’area colazione e ristorante al secondo piano e un bar panoramico al sesto piano. I vertici del gruppo Silver Fox di recente hanno ipotizzato un periodo di circa tre mesi prima di chiudere l’iter di modifiche e integrazioni e presentare poi il progetto esecutivo. Ricordiamo, che sulla base di una precedente delibera di giunta comunale del novembre scorso, la realizzazione dell’opera dovrà rispettare un cronoprogramma serrato. Gli interventi dovranno essere completati entro cinque anni dall’avvio dei lavori. Per quanto riguarda l’hotel Rivazzurra, albergo nella zona di Levante sul Lungogenica, si stratta di un’operazione conclusa dal gruppo Lindbergh già mesi fa. Un’operazione fresca e strategica l’aveva ribattezzata patron Nardo Filippetti prima dell’apertura ufficiale del Charlie a Ponente. Anche in questo caso, sì della Conferenza di Servizi all’adozione del Piano particolareggiato che riguarda la demolizione con ricostruzione e ampliamento della struttura per potervi realizzare una residenza turistico-alberghiera. Sarà questa una struttura che rinasce con un investimento di tutto rispetto per il gruppo, e che consentirà di utilizzare il nuovo Rivazzurra anche per l’alloggio di personale stagionale e amministrativo-commerciale di cui le strutture del gruppo necessitano.