La serata più trendy è al museo ma per gli enigmi della cultura l'appuntamento è alla biblioteca Oliveriana

PESARO - Un weekend ricco di cultura per vivere al meglio i contenitori museali della città che omaggiano il Grand Tour Musei (manifestazione promossa da Regione Marche/Assessorato alla Cultura e Fondazione Marche Cultura, con il MiC) e offrono questa sera la “Notte dei Musei”. Pesaro Musei aderisce al programma con aperture serali e una serie di proposte per grandi e piccoli.

Per la Notte dei Musei i Musei Civici, il Museo Nazionale Rossini e Casa Rossini saranno aperti in orario serale 20.30-23.30. Anche la Sonosfera® si offre in versione notturna con due programmi: Frammenti di estinzione alle 21.30, e Raffaello in Sonosfera®, alle 22.30. Al Museo Nazionale Rossini di palazzo Montani Antaldi, alle 21 e alle 22, concerto dedicato a Benjamin Britten: songs per voce e chitarra, a cura del Conservatorio Rossini, con i giovani talenti del Conservatorio Rossini: Michele Rampino (chitarra), Giulia Costantini (soprano) e Myriam Stivala (soprano).

L’offerta

Ai Musei Civici alle 21, “Nuotando negli abissi”, visita alla mostra “Pinocchioacquatico” di Luca Caimmi. Alle 21.30 si prosegue con la visita guidata “Verrà il giorno, verrà la notte… dei musei” con l’artista Antonio Delle Rose. Alle 21, Una notte al Museo Officine Benelli, offre un viaggio inedito alla scoperta del Museo Officine Benelli. Per l’occasione i visitatori saranno accompagnati da una guida d’eccezione. Info 328 6580802.

Domani alle 16 al Museo Nazionale Rossini, il laboratorio didattico per bambini (6-13 anni) e famiglie “Creiamo un libretto per Cenerentola”, mentre alle 17 ai Musei Civici, la visita guidata “Un selfie col tuo avatar”. In occasione della Stradomenica domani la Biblioteca Oliveriana apre le sue porte ai più piccoli con “Alla scoperta dell’Oliveriana con Annibale degli Abbati Olivieri: itinerario con laboratorio per bambini (6-11 anni)”. Il fondatore in persona, insieme alla consorte Teresa Belluzzi, accompagneranno i piccoli ospiti alla scoperta delle sale della Biblioteca, illustrandone aneddoti e segreti. Alle 21 “In trappola-fuga dalla Biblioteca”, la temporary escape room liberamente ispirata alla storia di Annibale Degli Abbati Olivieri, organizzata da Brainfit Escape Room col Comune di Pesaro.

Il mistero

Imprigionati nelle sale della Biblioteca i partecipanti avranno 60 minuti di tempo per svelare gli enigmi architettati dall’indecifrabile fondatore: le squadre dovranno fare appello a tutta la loro intelligenza per svelare i rompicapi dell’erudito mecenate e uscire indenni dalla Biblioteca. Per informazioni: 370 3012241 o www.brainfit-escaperoom.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA