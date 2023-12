PESARO Per la somministrazione del vaccino Covid si sono messi in fila ben prima dell’apertura dell’orario del distretto sanitario di via Nitti e a fine giornata per l’Ast il bilancio del primo open day senza prenotazione ha registrato una buona l’affluenza: circa 400 persone hanno approfittato dell’occasione. «Molte persone – spiega Augusto Liverani direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – hanno deciso di fare il vaccino proprio in queste settimane. Per lo più si tratta di anziani e pazienti fragili che non hanno aderito alla prima parte della campagna, partita lo scorso ottobre, ma hanno deciso solo negli ultimi giorni di immunizzarsi sia in vista dei pranzi natalizi in famiglia, sia per l’impennata di Covid positivi a cui stiamo assistendo dai primi di dicembre. Per questo abbiamo deciso di organizzare gli open day che continueranno in tutta la provincia nei prossimi giorni».

Le disponibilità

L’Ast Pesaro e Urbino con il Dipartimento di Prevenzione, integra dunque le modalità attualmente disponibili con gli open day, giornate in cui è possibile accedere alla somministrazione del vaccino senza prenotazione. I prossimi appuntamenti in programma sono quelli di Fano e Urbino: sabato 23 dicembre a Urbino nella sede del Distretto in via Guido da Montefeltro: dalle 8.30 alle 13 e venerdì 29 dicembre a Fano nel Punto vaccinale di popolazione (Inail) in Via Palmiro Togliatti 13: dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. «La vaccinazione è consigliata per gli anziani e i più fragili – spiega il direttore generale Ast Pu Nadia Storti - è importante anche per ridurre la circolazione del virus e gli accessi a Pronto soccorso e ospedali».

Le giornate

Agli open day organizzati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ast, si aggiungono anche quelli promossi dai medici di medicina generale con l’obiettivo di agevolare l’accesso alla immunizzazione per gli anziani e i fragili in questo momento di vivace ripresa della patologia. Gli open day organizzati dai medici di medicina generale di Fano si svolgeranno nelle seguenti giornate: mercoledì 27 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, negli studi della medicina di gruppo in via Gentile, mercoledì 27 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, negli studi della medicina di gruppo in via Togliatti, giovedì 28 dicembre, dalle 9.30 alle 12, nello studio medico di via Gabrielli 59, venerdì 29 dicembre, dalle 15 alle 18, via Negusanti 9/a.

I medici in campo

Inoltre le equipe Territoriali dei Medici del Distretto di Pesaro e Vallefoglia, hanno indicato come disponibili per la vaccinazione, su prenotazione, i seguenti medici e relative strutture, sia per i loro pazienti che per quelli di altri medici. Ecco l’elenco dei numeri per la prenotazione. Equipe 1: Vallefoglia, Casa della Salute, via Rampi, (0721.424811), Sandra Mancini (0721.499420). Equipe 2: Nazzareno Scartozzi, via Leoncavallo, 5 (0721.415458). Equipe 3: Gregorio Bucci via Branca 116 (0721.847297) nelle date 3, 17 e 24 gennaio. Giulia Colombo , via Ugolini 7, prenotazioni via mail docgiuliacolombo@gmail.com, nelle date 15 e 22 gennaio. Giacomo Damiani via del Novecento 17 (0721.415898) nelle date 28 dicembre e 12, 18 e 25 gennaio. Equipe 4: Marco Delbianco, via Arcobaleno, 13 (338.5618169 o 328.8217010) nelle date 28 dicembre e 4, 11 e 18 gennaio, Claudio Fucili, via Canonici 23 (333/5954015. 0721/283166).Per le vaccinazioni pediatriche rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta.