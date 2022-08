FANO - Torna il getto all’edizione estiva del carnevale, in programma nelle tre giornate del 13, 14 e 15 agosto: delle sfilate dei carri che si svolgeranno il 13 e il 14 farà parte, infatti, un carro costruito appositamente per questo scopo, a cura di Emporio Asso Ricambi di Luana Riminucci, dal quale verranno lanciate sulla folla le caramelle che con i cioccolatini caratterizzano il carnevale di Fano. In totale sfileranno 7 carri di seconda categoria, adatti per le loro dimensioni a transitare in viale Adriatico chiuso al traffico, più il Pupo realizzato nelle vesti del villano su idea di Ruben Mariotti dall’associazione Carnival Factory.

Tutte le creazioni

Gli altri carri sono: “Freedom” di Matteo Angherà, “Superkalìfriggili” di Anna Mantovani, “Lovediva” e “Capitan Aset” di Luca Vassilich, “Amore, arte e poesia ogni peccato portano via” del Comune di Gradara e “Fano la divina” progettato dagli alunni del liceo Nolfi – Apolloni. Saranno presenti in posizione statica anche i 4 vecchi carri di prima categoria. E’ vero che siamo ancora in un anno di trapasso, ma le premesse poste dalla collaborazione tra l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli e la presidente dell’ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli lasciano intravvedere una ripresa a tutto tondo della manifestazione e questo nonostante un improvviso e inaspettato taglio di 48.000 euro da parte del Ministero che ha ridotto drasticamente i suoi contributi a tutti i carnevali d’Italia.

Ma veniamo al programma: si inizia alle 19 di sabato 13 agosto con il carnevale in sup a cura di Maredentro; grazie alla collaborazione con Porto Futuro e Carnage Collective il parcheggio del mercato ittico sarà un luogo in cui musica e street art si fonderanno nelle nuove tecnologie. Lungo il percorso di Sassonia ci saranno anche mostre, laboratori per bambini e street food. La sfilata dei carri inizierà alle 21.30; ospiti saranno: il papà del Gnocco e la sua corte da Verona, il carnevale di mezza Quaresima di Cartoceto, il carnevale di Treia, la musica arabita e il Vulon. Il 14 agosto si aggiungeranno le opere di body painting e le mascherate fanesi delle fazioni della Volpe, Lupo e Delfino.

La chiusura a Ferragosto

Il 15 agosto, sebbene il traffico riprenderà a scorrere su viale Adriatico non mancheranno le attrazioni: dalle 19 all’anfiteatro Rastatt si esibiranno i Karta Carbone, sotto la tensostruttura affiancherà la mostra delle foto del Carnevale che hanno preso parte al concorso nazionale, lo spettacolo comico Kalù Stripp Show di giocoleria e fuoco, mentre nella parcheggio antistante il mercato ittico si esibirà Dario Rossi, funambolico percussionista di grande successo. In tema con il tema dell’Amor Scortese sotto la tensostruttura sarà presente anche un tavolo delle pari opportunità caratterizzato da una grande scarpetta rossa.