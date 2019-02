Bimbo morto di otite: rito abbreviato â€‹per i genitori e ordinario per il medico

di Fedrica Serfilippi

ANCONA- Il procedimento per la morte di Francesco, il bimbo morto a 7 anni per un’otite curata solo con rimedi omeopatici, prende due strade diverse. Se da una parte Massimiliano Mecozzi, il medico pesarese che seguiva la famiglia del piccolo e che non avrebbe somministrato antibiotici, ha deciso di affrontare il dibattimento nel caso venisse rinviato a giudizio dal giudice, dall’altra i genitori del minore hanno optato per il rito abbreviato, scelta che porterebbe a uno sconto di pena di fronte a una condanna.