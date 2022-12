FERMIGNANO - Ha rischiato la vita e ha avuto molta paura, anche se dice di essere stato freddo e lucido in quei momenti drammatici, quanto basta per esplodere 4 colpi con la carabina contro il grosso cinghiale che lo stava caricando.

Michele, artigiano 49enne di Fermignano molto conosciuto, se l’è vista davvero brutta nell’ultima battuta al cinghiale a cui ha preso parte. E v ista la disavventura occors a gli, ora continua a ringraziare tutti i santi.

La posta a Zaccagna

Con la sua squadra dei cinghialai, intorno a mezzogiorno di qualche giorno fa, faceva la posta ai cinghiali in località Zaccagna, lungo gli argini del fiume Metauro, mentre i cani e i battitori erano in avanscoperta per tirare fuori dalla macchia gli ungulati.

All’improvviso, un cinghiale d i 145 chili è uscito dagli arbusti e ha caricato il cacciatore , che è riuscito a sparare contro l’animale prima che lo colpisse. Sulla spinta della sua corsa, il cinghiale morente gli è finito addosso con tutto il suo peso. Miche le si è messo a urlare per attirare l’attenzione dei compagni di squadra anche perché, in quella situazione drammatica, visto che non riusciva ad alzarsi con il cinghiale che lo schiacciava , non capiva se l’animale l’avesse azzannato negli arti inferiori.

In effetti non c’è stagione che le battute di caccia a questi animali selvatici non segnalino incidenti più o meno gravi , se non trag ici.

Il cacciatore stava per svenire

Gli amici hanno raggiunto Michele quando il 49enne stava perdendo i sensi e hanno subito sollevato il grande animale per constatare se il loro compagno di caccia avesse riportato ferite. Per sua fortuna d i sangue fresco sopra i vestiti c’era solo quello del cinghiale. Gli indumenti erano strappati ma l’uomo non aveva riportato alcun danno fisico , solo uno stato di profondo sgomento .

Tutta la sequenza dell’attacco dell’animale, con la risposta del cacciatore appostato, è stata ripresa da una telecamera che l’artigiano aveva in fronte . Quel video è stato postato sui social ed è diventato virale.

«Sì, ho avuto paura»