La trevigiana Arredissima si aggiudica all'asta Berloni per 2 milioni di euro: «La rilanciamo con una linea dedicata»

PESARO - La società dell'arredamento Arredissima, di Riese Pio X, ha comunicato di essersi aggiudicata l'asta per rilevare il marchio pesarese Berloni, controllato dal 2014 da una holding asiatica, posto in liquidazione nel 2019 e al centro di un tentativo di procedura concorsuale fallito pochi mesi fa.

L'operazione

Il valore dell'operazione è di circa due milioni di euro. «È un'opportunità che stavamo accarezzando da tempo - evidenziano i vertici della casa veneta - e che, non appena se n'è presentata l'occasione, abbiamo colto al volo. La volontà ora è quella di metterla a frutto e di arrivare a promuovere una linea dedicata "Berloni by Arredissima" che, secondo i piani, dovrebbe essere presto disponibile in tutti i nostri showroom. Oggi Arredissima opera con 24 punti vendita in Italia e 500 dipendenti, generando un fatturato di oltre 100 milioni».

L'offerta avanzata lo scorso agosto

Lo scorso agosto il gruppo veneto aveva formalmente avanzato la sua offerta vincolante al commissario incaricato di gestire il fallimento del noto mobilificio marchigiano, il commercialista Leonardo Crescentini.

Venerdì 6 ottobre l'ufficialità del buon esito della trattativa, ampiamente atteso dopo più di dieci anni di controversie.