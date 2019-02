Via Giolitti, zero semafori ma prima la pista ciclabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIQUALIFICAZIONEPESARO Semaforo verde da commercianti e residenti di Pantano per via Giolitti senza più semafori. Ci sono stati alcuni distinguo, pochi per la verità, provenienti da in fondo alla sala, qualche grattacapo da risolvere sull'uscita con le auto dai cancelli di casa, e qualche altra questione. Ma il disegno generale della nuova via Giolitti, che è stato svelato per la prima volta, è piaciuto a chi si è presentato ieri sera all'assemblea al Polvere di Caffè, dove si è discusso anche di via Fratti, il cui progetto era...