Sosta selvaggia Sottomonte, le multe sono un rito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INCIVILIPESARO Domenica di sole, mare e come da copione un fioccare di multe per la sosta selvaggia lungo l'Adriatica e in zona Sottomonte. A presidiare come sempre il tratto incriminato di Statale all'altezza della Crista, vigili urbani e polizia stradale. Fin dalle prime ore del mattino vigili urbani in azione nel tratto di inizio e fine del centro abitato di Pesaro mentre nel pomeriggio sorvegliato speciale il sottopasso numero 3 a Sottomonte per una vera e propria invasione di ciclomotori e moto che ostruivano l'ingresso del sottopasso...