«Si faccia chiarezza sulle condizioni delle infrastrutture»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORIPESARO Non ce l'hanno fatta ad anticipare i tempi. Riaprirà questa mattina il ponte di via La Marca. Il sottopasso in questi giorni era rimasto chiuso in seguito alla caduta di alcuni calcinacci e per questo si è reso necessario un intervento tampone, in via d'urgenza tenendo conto che i lavori definitivi si faranno solo dopo la metà di settembre, una volta terminata la fiera di San Nicola. Riguarderanno un tratto del cavalcavia all'ingresso sud di Pesaro e comporteranno la chiusura della statale 16 per due-tre settimane. Intanto...