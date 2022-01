Presentazioni e visite virtuali nelle scuole per gli open day

PESARO Nonostante il turbine di quarantene e contagi che ha colpito la scuola all'indomani del rientro dalle vacanze di Natale, fervono i preparativi negli istituti superiori per la scadenza ormai imminente: il 28 gennaio alle 20 è il termine ultimo per potersi iscrivere all'anno scolastico 2022/2023. Sospesa in presenza per l'andamento epidemiologico, l'esperienza Studente per un giorno all'Istituto Bramante Genga viene comunque svolta online sulla piattaforma Meet, dove i docenti si mettono a disposizione per presentare la scuola e rispondere alle domande dei potenziali nuovi iscritti. Nel fine settimana si sono svolti gli open day in presenza già fissati l'istituto non ha accettato nuove iscrizioni; si può tuttavia prenotare una visita della scuola da svolgersi in piccoli gruppi il giovedì pomeriggio o al sabato mattina, telefonando al 327/4291026 o inviando una mail a orientamento_ingresso@itbramantegenga.it. Studente per un giorno annullata anche per il liceo Marconi, che ha proposto una videoconferenza di presentazione lo scorso 7 gennaio, un percorso di visita degli spazi della scuola l'8 gennaio e un incontro in presenza per il liceo coreutico musicale il 15 gennaio. Open lab per l'indirizzo odontotecnico e operatore elettrico elettronico per l'Ipsia Benelli: l'ultima data disponibile è stata ieri (operatore elettrico). Il liceo Mamiani ha giocato di anticipo con gli open day in presenza, svoltisi tra novembre e dicembre, più un open day online onnicomprensivo per tutti gli indirizzi nei giorni scorsi. L'istituto, nel corso del mese di dicembre ha realizzato delle lezioni sulle materie d'indirizzo online. Doppio open day in presenza (e sicurezza) per l'istituto agrario Cecchi, sabato e domenica scorsi. Predisposto anche un incontro online con la vicepreside Chiara Fiorucci su piattaforma meet. Open day in presenza si sono svolti sabato scorso anche al liceo artistico Mengaroni con la visita degli spazi espositivi del Museo della Ceramica e dei laboratori. Il 20 gennaio ci sarà occasione di partecipare agli ultimi due Schizzi d'arte: pomeriggi open day, dalle 15 alle 17. Gli alunni potranno partecipare alle attività dei Laboratori Mengaroni. L'istituto alberghiero Santa Marta propone un open day sabato 22 Gìgennaio dalle 15:30 alle 16:30.

Eleonora Rubechi

