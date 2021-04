PESARO Dopo mesi di attese e speranze, nel Montefeltro gli ospiti delle strutture del Gruppo Atena hanno finalmente ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19. «Ringrazio il direttore dell'Area Vasta, Magnoni, l'Asur Marche e tutto il Servizio Sanitario Regionale che si sono mobilitati con slancio per sopperire ai bisogni dei nostri ospiti» dice il dottor Ferruccio Giovanetti, amministratore unico del gruppo, che fin da subito ha chiesto, e infine ottenuto, che i suoi ospiti fossero vaccinati in ottemperanza alle disposizioni vigenti. «Il nostro dovere è salvaguardare la salute di quelle persone che, più deboli o in difficoltà, hanno maggior bisogno di essere protette da questo virus. Non possiamo permettere che ci siano altri pericolosi focolai come già successo in molte altre strutture di accoglienza». Nel Gruppo Atena infatti ci sono stati pochi casi di malattia, per fortuna sempre controllati: ma all'interno di una comunità protetta in cui molte persone convivono è purtroppo facile che il contagio sfugga di mano. «Nelle nostre strutture il peggio è stato evitato adottando tempestivamente misure di prevenzione molto attente: non appena venne segnalata la presenza del virus in Italia, ci siamo sentiti in dovere di chiudere l'accesso alle strutture e prendere ogni precauzione necessaria», continua Giovanetti. Il personale delle strutture, primo possibile veicolo di infezione, è stato già vaccinato, come avviene per il personale degli ospedali. Ma era necessario proseguire con il piano vaccinale per poter proteggere al meglio i pazienti. In soli due giorni sono stati vaccinati tutti i pazienti idonei, quasi 250 persone suddivise su 5 strutture. Inoltre, è stata data piena disponibilità all'Asur per l'attivazione di centri vaccinali nelle strutture e negli spazi del Gruppo Atena, in modo da fornire ai residenti del Montefeltro un migliore e più rapido accesso al vaccino, mettendo a disposizione ai medici del servizio sanitario regionale il già formato personale infermieristico e amministrativo del Gruppo. A breve si procederà con l'inoculazione della seconda dose.

