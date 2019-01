Operazione incroci sicuri new jersey contro i furbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITÀPESARO IncrociSicuri è il nuovo hashtag lanciato dall'assessore all'Operatività Enzo Belloni. Prende avvio così il progetto per mettere in sicurezza alcuni tratti stradali e incroci a rischio, in punti dove sono sempre più frequenti criticità o incidenti. La macchina coordinata fra gli altri dal mobility manager Thomas Flenghi, si è messa in moto. Nuove soluzioni«In arrivo soluzioni per rendere più sicura la viabilità e l'attraversamento annuncia l'assessore Belloni - si parte dalla zona mare per allargarsi poi anche in...