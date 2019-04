Non c'è pace per l'ex Tribunale e dopo lo stop spunta l'amianto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA GRANAPESARO Non c'è pace per l'ex Tribunale, dopo lo stop ai lavori, spunta anche l'amianto. L'Amministrazione comunale ha concesso una settimana per le valutazioni del caso, tempo ormai in scadenza, all'impresa appaltatrice Co-Ges-Ap di Napoli, dopo la brusca interruzione dei lavori di restauro dell'ex Tribunale di via San Francesco. Il cantiere è bloccato ormai da una decina di giorni in attesa di risolvere il contenzioso Nel frattempo, negli ultimi giorni il Comune ha affidato ad un laboratorio di Fano delle analisi qualitative per la...