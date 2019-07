No limits alla bicipolitana La ciclabile entra in porto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOPESARO La bicipolitana entra in porto, il Comune vuole la concessione del suolo demaniale e avanza domanda all'Autorità di sistema. Nei piani il collegamento alla ciclabile di viale Trieste. La rete ciclabile cittadina si è estesa dal centro storico fino ai quartieri circostanti, con progetti aperti e fondi per ampliare i percorsi in periferia. Ma mai prima d'ora il Comune aveva provato ad allargarsi nell'area portuale, demaniale, che per questo era sempre stata off-limits, tanto che la ciclabile del mare (la linea 2) arriva fino...