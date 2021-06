LA STAGIONE

PESARO Rafforzare la cartellonistica informativa, segnaletica chiara e l'aggiornamento delle mappe Google che indicano ingresso e uscita dall'isola pedonale di viale Trieste da oggi alla sua seconda stagione. A chiederlo è l'Apa, l'associazione albergatori, con il suo presidente, Fabrizio Oliva, per la clientela in arrivo agli hotel con mezzi propri o bus turistici. La richiesta: gli interventi di modifica alla viabilità in ingresso e in uscita dal lungomare pedonale sono ancora in corso, ma fin da ieri nel corso degli ultimi sopralluoghi tecnici delle imprese incaricate alla segnaletica, alcuni albergatori lamentavano confusione nella circolazione lungo le vie alle spalle del viale centrale.

I suggerimenti

«Si chiede all'Amministrazione di facilitare l'accesso alla Ztl pedonale per i turisti in arrivo entra nel merito il presidente Apa Oliva - si vogliono evitare infatti i disagi della passata sperimentazione che potrebbero riproporsi con l'entrata in vigore dell'ordinanza di modifica alla sosta e alla circolazione nei tratti pedonali di Ponente. I dispositivi Google Maps o un comune navigatore da viaggio, non rilevano infatti le modifiche apportate alla viabilità e quindi non sono in grado di individuare con precisione i nuovi tratti con divieto di accesso all'isola pedonale e altri tratti con ingresso o uscita consentita dalla Ztl. Due le opzioni che l'Amministrazione dovrebbe prendere in considerazione per non lasciare nella completa disorganizzazione anche le strutture ricettive: inoltrare una comunicazione informativa a Google per l'aggiornamento delle mappe o in alternativa chiedere un presidio fisso della polizia locale in determinate fasce orarie, che indirizzi soprattutto bus turistici in ingresso al viale, tutto per evitare come accaduto nella scorsa stagione, il disorientamento dei turisti, costringendo spesso lo staff di un hotel a spostarsi autonomamente in piazzale della Libertà per accogliere i vacanzieri in arrivo con mezzi propri. Non solo allestimenti quindi, si chiede anche di intervenire con un miglioramento della segnaletica a terra dell'isola pedonale con indicazioni più chiare, e questo perché a seguito dell'ordinanza in alcuni tratti la segnaletica è stata invertita fra aree riservate alla sosta dei bus turistici o altri stalli di sosta per disabili, ecco perché a tutela di operatori turistici e altre attività economiche si chiede la massima attenzione, verificando e ascoltando le esigenze degli stessi operatori». «Le problematiche si ripresentano in mancanza di correttivi - conferma Silvia Riffelli, gestore della tabaccheria all'ingresso di viale Zara nel primo tratto di isola pedonale per noi attività non è consentito neppure arrivare ai nostri esercizi per scaricare della merce così come accade per i nostri fornitori, costretti a scaricare nelle vie retrostanti».

L'organizzazione

«Tutte le attività - prosegue - allo stesso modo sono penalizzate nell'organizzazione della logistica. Nessuna delle richieste da noi avanzate è stata ancora accolta, ad iniziare da una Ztl h24 solo nei weekend. Su tutto un esempio che mostra le difficoltà che per due mesi dovremo affrontare: da undici anni a questa parte, stagione dopo stagione la mia attività osservava un orario continuato, cosa che non è stato più possibile fare con l'entrata in vigore dell'isola pedonale, considerando che sul lungomare il movimento inizia dalle 16 in poi e prima c'è il nulla».

Letizia Francesconi

