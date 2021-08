LA RIORGANIZZAZIONE

PESARO Riorganizzazione della macchina amministrativa, o meglio un rimpasto di ruoli e figure all'interno del Servizio Lavori pubblici e Nuove opere. Sì perché, prima della pausa estiva, il sindaco Ricci ha cercato l'appoggio della giunta per rendere esecutiva da settembre, una nuova figura dirigenziale, sdoppiando di fatto l'incarico comunale oggi Nuove Opere e Lavori Pubblici.

Lascerà così l'attuale delega alla pianificazione e opere, il dirigente Eros Giraldi, che probabilmente dovrà spostarsi per ricoprire un altro ruolo, e per sostituirlo ora è corsa aperta alla nuova figura dirigenziale. Il cambio di passo interno al Palazzo comunale, è stato formalizzato con delibera di giunta il 27 luglio scorso. Chi ricoprirà il ruolo non sarà vincolato però da un contratto a tempo indeterminato con l'Amministrazione ma avrà un contratto a termine, fino al completamento del secondo mandato del sindaco. Tradotto, un incarico dirigenziale di fiducia.

La selezione pubblica

In attesa della selezione pubblica, il Servizio personale sta lavorando per programmare dopo l'estate altre assunzioni fra tecnici e non, per potenziare sia il Servizio Lavori pubblici in generale che l'Urbanistica comunale, sempre in vista di fondi in arrivo per nuove opere pubbliche. E non da ultimo è atteso anche il concorso per assumere agenti di polizia locale. Il riordino: da settembre si aprirà così la fase operativa di Rinasci Pesaro. Con questo nuovo riassetto interno alla macchina amministrativa e scorporando di fatto alcune deleghe accentrate finora in capo all'architetto Giraldi, quale dirigente unico, sindaco e giunta accelerano per non farsi trovare impreparati all'arrivo dei fondi nazionali intercettati con il bando ministeriale, Rigenerazione Urbana. Chi, fra tecnici e dirigenti interni o professionisti esterni, prenderà la nuova posizione organizzativa denominata Servizio Opere pubbliche, avrà piena autonomia operativa per tutti gli interventi che verranno, infrastrutture, opere ambientali, ma anche interventi sul patrimonio comunale, dalla ristrutturazione e nuova destinazione dei contenitori fino al progetto di interramento della Statale, progettazione e gare, interventi questi tutti finanziati dai nuovi fondi statali.

Spostamenti e incarichi

Ora campo libero alla corsa per il nuovo dirigente. A stretto giro verrà bandita una selezione pubblica ma aperta anche a quanti già ricoprono incarichi dirigenziali o fra chi collabora con l'Amministrazione e lo staff del sindaco. Il responsabile Opere pubbliche cita il testo della delibera ricoprirà il ruolo per il tempo restante del mandato amministrativo del sindaco. Con l'arrivo del nuovo dirigente, verranno così rimescolate e ridotte le deleghe ora in mano al responsabile Giraldi, che verrà spostato alla dirigenza del Centro operativo comunale, a lui resterà la delega per le manutenzioni e strade. Dalle prime indiscrezioni interne al Palazzo corrono per la nuova figura dirigenziale professionisti come l'architetto Maria Cristina Rossi e l'architetto Stefano Amadio, che già collabora con l'assessorato alla Cultura e Patrimonio di Daniele Vimini, proprio per interventi su contenitori culturali, valorizzazione del patrimonio comunale e nuove opere con fondi nazionali o europei, ma ambiscono al ruolo anche professionisti esterni.

Nodo personale

Tutto il settore tecnico e operativo Lavori pubblici e Urbanistica comunale verrà potenziato dall'autunno oltre all'apparato della sicurezza. In programma ci sono otto nuovi ingressi per figure tecniche a vario titolo e professionalità proprio per rimpinguare e potenziare il personale, che lavora nelle manutenzioni, lavori pubblici e nella progettazione. Sempre a settembre poi, è intenzione dell'Ufficio personale, bandire il concorso in capo all'Unione dei Comuni per assumere agenti o potenziare il comando, dal momento che per questa stagione estiva, viste le carenze e le mancate risposte, non è stato possibile neppure prevedere l'ingresso di vigili stagionali.

Letizia Francesconi

