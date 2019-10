L'area degli scavi di Colombarone il piccolo gioiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINERGIAPESARO La sinergia che ha visto la collaborazione di Pesaro, Fano e Urbino con 3 mostre tematiche nei rispettivi musei cittadini, in questi ultimi 3 anni, ha posto le basi per la proposta di lanciare la candidatura di una intera provincia come Capitale della cultura 2033. Un obiettivo che unisce le forze di un intero territorio, con le diverse peculiarità che insieme possono corrispondere ai 7 cluster Unesco (Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema). Questo influisce sulla...