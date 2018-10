Il pm dispone l'ispezione cadaverica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDAGINIPESARO Sono affidate alla polizia le indagini sull'incendio di via Cicognani che ha provocato la morte dell'81enne Gina Silvestrini. E' stata una disgrazia provocata da una sigaretta caduta (i vigili del fuoco hanno escluso cause legate ad impianti o al malfunzionamento di strumenti elettrici) ma il sostituto procuratore Giovanni Narbone ha comunque ritenuto di disporre l'ispezione cadaverica per fugare ogni possibile dubbio. Il corpo della donna, trovata carbonizzata, è stato rimosso ieri mattina e trasferito all'obitorio a...