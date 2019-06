Il Palio slitta ai primi d'agosto con la Rocca a mezzo servizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOPESARO Il Palio dei Bracieri si sposta ad agosto. E resta l'ultimo baluardo di quest'estate per tenere viva la stagione di Rocca Costanza. «Ma non potremo utilizzare il cortile, gara nel fossato, stand e iniziative nei giardini», anticipa il consigliere comunale Massimiliano Santini, il papà del Palio. L'iter previstoNel tunnel buio di questa estate 2019 desolante per Rocca Costanza, tra i problemi burocratici legati al passaggio di gestione, da Demanio ad Archivio di Stato (con tanto di lavori di consolidamento, restauro e...