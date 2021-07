«Il M5S astenuto Non si conoscono tempi e contenuti di questa riforma»

PESARO Sulla modifica del piano socio sanitario per il superamento del modello dell'ospedale unico a favore di una rete ospedaliera integrata, nella commissione regionale sanità a sorpresa (soprattutto per i commenti a prescindere) il M5s, con la vicepresidente Simona Lupini, si è astenuto. «Da parte del Movimento 5 Stelle, come già espresso attraverso un comunicato stampa dalla capogruppo (Marta Ruggeri, ndr), c'è un'apertura - dichiara Simona Lupini -. Nel dettaglio, come vicepresidente della commissione sanità, io ho espresso un voto di astensione perché abbiamo discusso non tanto la delibera in sé, che naturalmente ci trova favorevoli, perché il no all'ospedale unico favorisce sicuramente gli ospedali minori. La perplessità che ho espresso in modo molto chiaro è che vorremmo capire qual è il cronoprogramma di questa edilizia ospedaliera e sanitaria e che cosa comporterà poi questa nuova formulazione degli investimenti rispetto agli ospedali soprattutto delle aree interne, di cui io sono in modo particolare portavoce». In sostanza, si condivide l'indirizzo ma non si conoscono i tempi e i contenuti di questo progetto di riforma. «Cosa succederà agli ospedali depauperati e in gravi difficoltà delle aree montane più disagiate della regione - chiede Simona Lupini -? Il Pd ha votato contro questo atto ma dagli interventi si è compreso che tutta la commissione è orientata a rivedere questa pianificazione ospedaliera perché la sanità regionale va ristrutturata, la pandemia di Covid-19 ci ha fatto riflettere e costringe tutte le forze politiche a trovare nuove formulazioni in base anche alle esigenze di territori molto diversi tra loro. Quindi dobbiamo ripensare l'edilizia sanitaria e i servizi in essa contenuti in modo omogeneo per tutto il territorio». Perciò in consiglio regionale, nella seduta del 3 agosto, Simona Lupini per il M5s porterà emendamenti propositivi.

