Gli esami e le visite mediche si prenoteranno in farmacia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIOPESARO Le farmacie primo presidio del sistema sanitario regionale sul territorio. E' l'obiettivo che condividono Regione Marche, Assofarm (Associazione farmacie comunali) e Federfarma (la Federazione che raggruppa le farmacie private). E, dopo aver recentemente ampliato l'accordo sulla distribuzione di 770 farmaci ospedalieri in tutte le farmacie e non più solo in quella dell'ospedale, l'auspicio è di concludere entro la fine dell'anno l'intesa grazie alla quale renderle protagoniste dell'attività del Cup ossia il Centro unico...