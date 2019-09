Caporalato servito al ristorante Arrestati la titolare e l'aiutante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'OPERAZIONEPESARO Il menù è un format consolidato. Si chiama All you can eat. Mangi tutto quello che vuoi a 15 euro. Ma devi proprio mangiare tutto ciò che ordini altrimenti paghi dazio. Sarebbe questo il giochino che renderebbe possibile offrire per la modica cifra di 15 euro un pasto pantagruelico. Ma per il ristorante di sushi di Campanara, c'era un'altra scorciatoia per poter offrire il cibo a questi prezzi. I carabinieri per la tutela del lavoro del gruppo di Venezia ha portato a galla il quarto caso di caporalato in provincia di...