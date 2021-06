Baia Flaminia L'affare sono i parcheggi per gli scooter

PESARO Parcheggi blu a Campo di Marte, il livello di utilizzo resta stabile anche nel secondo weekend di sosta a pagamento. Ausiliari e vigili controllano tutto, ticket e sosta selvaggia degli scooter. Nel report che avevamo riportato lo scorso weekend di giugno, il primo con la sosta a pagamento nel parcheggio di Baia Flaminia a servizio delle spiagge, la percentuale di riempimento degli stalli blu si aggirava intorno al 60%. Nuova settimana, primi cinque giorni con la sosta nuovamente gratuita e nel weekend è ritornato l'obbligo del ticket. Ieri l'andamento, con un rilevamento negli stessi orari (intorno a mezzogiorno, quando gli avventori del mattino sono già tutti arrivati e ancora quasi nessuno è rientrato per il pranzo) era più o meno lo stesso del sabato precedente. Forse qualche stallo in più libero. Su poco più di 100 stalli fruibili, escludendo i posti per disabili, carico-scarico e quelli contrassegnati per chi utilizza le colonnine elettriche, i parcheggi liberi erano in una forbice tra 40 e 50%. Alla stessa ora, il parcheggio supplementare di Baia Flaminia, dietro piazza Europa era tutto pieno, tranne per un posto che si era appena liberato. Il vero oro a Campo di Marte sono diventati gli stalli per gli scooter, che sono introvabili nel weekend con l'aumento dell'afflusso di bagnanti in spiaggia. «Dobbiamo fare molta attenzione a posizionare il motorino dentro le righe contrassegnate, perchè i vigili urbani girano in continuazione e fanno anche le multe a chi non posiziona bene il mezzo», racconta un motociclista appena arrivato nel parcheggio. La conferma arriva anche dai bagnini della Baia: «Abbiamo visto più volte gli agenti e gli ausiliari girare e controllare la situazione. Fanno le foto, poi vanno via». La sosta a pagamento sarà valida anche tutti i fine settimana di luglio e agosto, e il 4-5 settembre, con validità dalle 9 alle 21 (prima ora 1,05 euro, dalla seconda ora 1,25 euro, minimo 30 centesimi). La navetta Porto-Baia Flaminia continuerà a transiterà ogni 15 minuti con partenze dalla darsena del Porto, dalle 9 alle 21 negli stesso giorni di validità della sosta blu a Campo di Marte. Si attende, intanto, l'incontro tra amministrazione comunale e residenti, sulle perplessità emerse in merito a sosta blu e disco orario in piazza Europa e viale Bruxelles (tutti i giorni compreso i festivi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21 per un massimo di 60 minuti), richiesto dai consiglieri di Quartiere del gruppo Ascoltiamo Pesaro.

tho.del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA