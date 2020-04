A partire da oggi sabato 4 aprile, i mercati pesaresi di Campagna Amica (sabato in via Lombardia, giovedì in piazzale San Decenzio e venerdì allo Stadio Benelli) accetteranno i buoni pasto che il Comune ha iniziato a distribuire alle famiglie in precarie situazioni economiche a causa dell'emergenza Coronavirus. E per stare ulteriormente vicini ai bisogni della collettività gli agricoltori hanno deciso di applicare un plus di merce del 10% rispetto al valore effettivo del buono. Non è la sola iniziativa che vede gli agricoltori di Coldiretti Pesaro Urbino protagonisti in questo momento di difficoltà per tutti. Nei giorni scorsi è stata lanciata la Spesa Sospesa a domicilio, iniziativa che prende spunto dalla tradizione partenopea del caffè sospeso e che dà la possibilità a chi fa spesa di lasciare qualche euro in più da destinare ai meno abbienti in questo momento difficile per tante famiglie. Oltre che presso i mercati di Pesaro e di Fano (mercoledì in via Avveduti e sabato in via Garibaldi (7.30 alle 13) sarà possibile donare direttamente da casa quando si riceve la spesa ordinata in una delle 17 aziende agricole che hanno attivato il servizio in provincia. A livello nazionale è stato attivato anche il conto della Fondazione Campagna Amica. Si può donare con bonifico all'iban IT43V0200805364000030087695. Nella causale dovrà essere scritto: Spesa Sospesa, nome, cognome e indirizzo completo con il comune di residenza del donatore. Un segno di vicinanza alla cittadinanza che domani, sia ai mercati di Pesaro e di Fano, sarà omaggiata con un ramoscello di ulivo in vista della benedizione della Domenica delle Palme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA