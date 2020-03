«A Fossombrone è salito a 18 il numero dei positivi, 15 le quarantene e tre i decessi per Coronavirus, uno dei quali nella casa di riposo dove un ospite era stato trovato positivo». Il sindaco Gabriele Bonci fa il punto della situazione per dare risposta a quanti nelle ultime ore hanno chiesto di conoscere l'andamento del fenomeno «che al momento si mostra piuttosto contenuto senza per questo illudersi che sia l'ora di abbassare la guardia. Anzi, adesso bisogna essere più vigili e attenti che mai. Non credo che il numero dei positivi si fermerà qui». L'ospedale cittadino «a parte l'hospice, è stato completamente riservato ai malati che hanno superato la fase critica dell'infezione. I posti messi a disposizione sono 26 ma c'è una lista di attesa di altri 40». Per quanto sia prematuro, le aspettative «sono che questi posti restino in aggiunta a quelli al momento trasferiti, vale a dire 30 di cure intermedie e 10 di riabilitazione. Quello che conta ora è lavorare tutti insieme per superare la crisi in atto, che non credo si potrà superare in poco tempo. Resta la considerazione che «gli ospedali come quello di Fossombrone dislocati sul territorio si confermano della massima importanza per svolgere una funzione di filtro rispetto ai maggiori. E' quanto diciamo da anni a prescindere dall'emergenza. Purtroppo abbiamo avuto la conferma che di certe strutture non si può fare a meno. Ancor più quando sono funzionali ed attrezzati come quello di Fossombrone. E' un dato di fatto inoppugnabile». Questo vuol dire alla luce del sole che «non c'è bisogno di costruire altri ospedali se si gestiscono al meglio le risorse di cui siamo dotati. La presa di coscienza che in passato non sono mancati errori quando si sono tagliati i posti letto in modo indiscriminato speriamo serva a guardare al futuro in un'ottica completamente diversa, meglio rispondente ai bisogni dei territori».

Roberto Giungi

