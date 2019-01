CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESPERTOMACERATA C'è chi si è concentrato sul traffico di stupefacenti, chi sulle rapine e chi sullo sfruttamento della prostituzione che, in alcuni casi, sfocia nel traffico di essere umani. Sono quei sodalizi che dal procuratore generale Sergio Sottani sono stati etichettati come mafie etniche, a un passo dal radicamento nella nostra regione. È soprattutto in provincia di Macerata che si era insediata la criminalità nigeriana in relazione allo spaccio di stupefacenti, contraddistinguendosi come un gruppo ben organizzato, pronto a tutto...