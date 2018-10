Il sindaco Pasqui lancia un appello a Di Maio e Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICHIESTACAMERINO A quasi due anni dal terremoto che ha cancellato il centro storico di Camerino, rendendo vuoto e silenzioso il cuore antico della città ducale, è stato eseguito un terzo delle messe in sicurezza previste, che richiederanno interventi per complessivi sette milioni di euro. «Abbiamo terminato 102 interventi di messa in sicurezza su 320 previsti, con le sole cinque unità di personale dell'ufficio tecnico spiega il sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui . Abbiamo sempre le stesse persone che fanno tutto, dunque in...