Virus, mascherine e gel disinfettante per la prevenzione

LE PRECAUZIONI

ASCOLI L'effetto Coronavirus e una circolare ministeriale hanno spinto l'Arengo ad acquistare, esclusivamente per motivi precauzionali, mascherine e gel disinfettante da mettere a disposizione di tutti gli operatori comunali addetti al pubblico. Una scelta dettata dalla comunicazione pervenuta nei giorni scorsi il Ministero della salute ha inviato alle varie amministrazioni pubbliche fornendo indicazioni utili per gli impiegati agli sportelli in relazione alla epidemia in corso in Cina. Si tratta, di fatto, di una serie di chiarimenti che il Ministero stesso ha voluto fornire alla luce delle numerose richieste di informazioni pervenute da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico, invitando i datori di lavoro ad adottare alcune misure precauzionali. Proprio per questi motivi e pertanto, come detto, solo per fini precauzionali, l'Amministrazione comunale ha provveduto all'acquisto di detergenti per le mani igienizzanti per ogni dipendente addetto allo sportello che avrà anche a disposizione, qualora si ravvisi la necessità, di una mascherina di tipo chirurgico. Nella circolare ministeriale, tra l'altro, si precisa che la situazione di rischio è caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus. Inoltre, come si evince dalla circolare del 31 gennaio 2020 relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati. Pertanto si ritiene sufficiente «lavarsi frequentemente le mani, porre attenzione all'igiene delle superfici, evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenza . Qualora si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto si provvederà a contattare i servizi sanitari e nell'attesa occorrerà evitare contatti ravvicinati fornendo una mascherina alla persona malata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA