Si intitola Libri dell'anima - Storie di gente comune l'evento che si svolgerà sabato, con inizio alle ore 16.30, nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. Si tratta di un vero e proprio esperimento culturale e sociale, nato da un'idea di Nazzareno Squarcia in collaborazione con Eleonora Ferretti, con l'organizzazione dell'associazione Le Streghe di Pagliare del Tronto, nell'ambito di iniziative per la candidatura di Ascoli a Capitale della Cultura 2024. Roberto, Daniela, Eleonora, Giorgia, Flavius e tanti altri Libri umani saranno a disposizione del pubblico per raccontare le loro storie e particolari esperienze di vita. Sarà il pubblico a scegliere chi ascoltare, a propria scelta, come se si entrasse in una libreria e si sfogliassero le pagine di un libro per captare impressioni e sensazioni. «Se avete voglia di sedervi davanti ad una persona ed ascoltare il suo cammino di vita, se volete sapere cosa è successo quella tremenda sera a Pescara del Tronto, se volete conoscere cosa significa attraversare il mare con un barcone di disperati o ascoltare la voce di una figlia che ha perduto il padre per un incidente sul lavoro, allora venite a questo incontro fatto di emozioni e umanità» rivela Squarcia. Per prenotarsi 348 9234127.

© RIPRODUZIONE RISERVATA