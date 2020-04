SAN BENEDETTO Un pacco alimentare che può essere ritirato in forma anonima, da parte di chi ne ha davvero bisogno, direttamente all'interno della chiesa. Ecco l'iniziativa intrapresa dalla parrocchia della Sacra Famiglia: comunità cattolica del quartiere Ragnola, guidata dal parroco Don Francesco Ciabattoni. Un'iniziativa duplice, perché anche chi vuol donare dei generi alimentari può farlo (sempre in forma anonima) lasciando le derrate sempre all'interno delle sacre mura. Successivamente, le provviste saranno smistate dal personale parrocchiale nei vari pacchi. L'iniziativa è partita ieri e andrà avanti per tutto il mese. I primi numeri di questo servizio sono già alti: segnale di quanto l'emergenza-Coronavirus, per molti, sia diventata un'emergenza economica, con difficoltà a reperire i soldi necessari all'acquisto del cibo. «Abbiamo aperto alle nove e, poco dopo mezzogiorno, erano già stati presi 20 pacchi - ci dice Don Francesco -. Io ed il viceparroco controlliamo periodicamente, cercando di non lasciare mai la chiesa sguarnita di viveri. Attualmente questo nostro piccolo gesto si rivolge principalmente alle persone di Porto d'Ascoli, perché abbiamo scorte limitate. Ma se dovessero aumentare le donazioni, come ci auguriamo, potremo aiutare ancora di più».

