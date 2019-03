Parcheggi e pass costi invariati per i residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ALTRI SERVIZIASCOLI Per quel che riguarda traffico e sosta, sul fronte delle tariffe, tutto resterà immutato nell'arco del 2019. Il Piano tariffario approvato dall'Arengo conferma, infatti, il costo di 25 euro annuale per i permessi per residenti e dimoranti, così come per i permessi per residenti e dimoranti della durata di 9 mesi a 18,50 euro, di 6 mesi a 12,50 e di 3 mesi a 6,50 euro. Restano a 25 euro quelli per i medici, così come rimangono a 125 euro tutte le altre autorizzazioni annuali incluso il trasporto merci con l'unica...