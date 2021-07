PALLAVOLO FEMMINILE

Storico risultato per la Junior volley Folignano: la formazione under 13 femminile Gruppo innovare junior volley abbraccio del coach Mauro Mantovani, conquista il titolo provinciale superando, nella finale di Grottazzolina del 18 luglio, la formazione dell'Athena Volley San Benedetto per 2-0 (doppio 25-20). Per le ragazze di Mantovani il coronamento di una stagione da incorniciare, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, con un campionato iniziato in ritardo, ai primi di aprile, la squadra ha sempre fornito, ottime prestazioni senza subire neppure una sconfitta. Grande l'euforia per questo storico risultato da parte di tutto lo staff tecnico (composto anche da Alessandra Pulcini e Giorgia Galanti) e dirigenziale con il presidente Ruggero Cataldi ed il vice Tonino Palombi che hanno esternato la loro soddisfazione: «un sogno iniziato qualche anno fa ha affermato Cataldi - con un gruppo di atlete che partendo dal minivolley, inizialmente allenate da Giorgia Galanti è andata avanti negli anni (con alcuni nuovi innesti) fino a raggiungere questo obiettivo». «Un traguardo questo aggiunge Palombi - che dà lustro ed orgoglio alla nostra giovane società». Ecco l'elenco delle atlete che hanno conquistato il titolo provinciale: Angelini Chiara (K), Mantovani Marta, Schiantabasti Eleonora, Penso Alessia, Settembri Rebecca, Giordani Alessia, Menegazzo Beatrice, Cittadini Bellini Maria.

